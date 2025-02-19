أمين الفتوى يكشف ضوابط العمل بين الرجل والمرأة - فيديو

كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد أحمد زكي، أحد العاملين في مجال المسرح من محافظة الفيوم، عن الضوابط التي يجب أن يتبعها في تعامله مع النساء أثناء عمله.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الطريق الأمثل للتعامل مع الآخرين هو أن تكون المعاملة في حدود اللياقة والاحترام المتبادل، وهو ما يظهر في أبسط صور التعامل مثل قول 'صباح الخير' أو 'مساء النور'، والتعاون المهني دون تجاوز أي حدود، في العمل، يجب أن يكون التركيز على الأهداف المشتركة والمهام المطلوبة دون التورط في أي تصرفات قد تثير الشكوك أو تخرج عن الإطار المهني."

وأوضح: "هناك بعض الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى عزل المرأة بشكل كامل عن الرجال، وهذا غير منطقي، كما أن هناك بعض التصورات المفتوحة التي قد تضر بمبادئ الأخلاق، لذلك، نحن بحاجة إلى الوسطية، وهي أن تكون المعاملة محترمة ولائقة دون أن تتعدى حدود الشريعة أو الأخلاق."

وتابع: "أنت تسأل عن المواقف التي قد تبدو غير واضحة أو فيها شكوك، وفي مثل هذه الحالات يجب أن نلتزم بما أمرنا به الإسلام، الحلال بين والحرام بين، ولا يجب على الإنسان أن يقترب مما يثير الريبة أو يضعه في موضع شك، إذا كان الأمر يتعلق بشيء خارج نطاق العمل، مثل الزواج، فالأفضل أن يكون هناك تعامل مع الأهل أو الموكِل في هذا الشأن، وكل شيء في وقته."

واستكمل: "الإسلام جاء ليهذب سلوكنا ويعلمنا كيف نعيش في مجتمع محافظ دون أن نُفرط أو نُغالي في تصرفاتنا، علينا أن نلتزم بالأخلاق الحميدة ونحافظ على حدودنا دائمًا، لأننا في النهاية نريد أن نعيش حياة طيبة مليئة بالاحترام والصدق".

اقرأ أيضاً:

ملك إسبانيا: أتطلع منذ سنوات لزيارة السيسي بلادنا وتعزيز العلاقات مع مصر

فقدنا 7 مليارات دولار.. مدبولي يكشف خسائر قناة السويس بسبب الحرب