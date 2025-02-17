تخفيضات 30%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى إلى توفير جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر المصرية.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن السلع الأساسية تشمل السكر، الزيت، الألبان، المكرونة، الفول، العدس، الأرز، بالإضافة إلى التمر، الياميش وغيرها من السلع المطلوبة خلال رمضان.

معارض أهلًا رمضان توفر السلع بأسعار مخفضة

وأضاف المتحدث باسم الحكومة، أن الحكومة تعمل على إقامة معارض "أهلًا رمضان" لتوفير هذه السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لضمان استفادة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، شدد خلال اجتماعه الأخير على ضرورة أن يكون البيع للمواطنين وليس للتجار، لضمان وصول التخفيضات إلى الأسر وليس إلى الأسواق التجارية.

وأوضح، أن الجهات المشرفة على تنظيم المعارض قادرة على رصد الكميات المباعة لضمان توجيه السلع إلى المستهلكين الفعليين وليس إلى التجار الذين يسعون إلى شراء كميات ضخمة لإعادة بيعها.

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