محافظ الجيزة يفتتح التشغيل التجريبي لـ ٣ معارض "أهلاً رمضان"

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لثلاثة معارض "أهلاً رمضان" التي تم إقامتها في المدن الجديدة التابعة للمحافظة، وهي "مدينة السادس من أكتوبر، أكتوبر الجديدة، ومدينة حدائق أكتوبر"، وذلك بعد الانتهاء من استعدادات هذه المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعارض التي تم افتتاحها اليوم تقع في مواقع مختلفة: الأول في الحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر، الثاني في حي الصفوة بمدينة أكتوبر الجديدة، والثالث على طريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وتوفر هذه المعارض كافة السلع الأساسية من خضروات وفواكه طازجة، لحوم، دواجن، أسماك، ومواد غذائية أخرى بأسعار مناسبة.

وأوضح النجار أن هذا الافتتاح التجريبي يأتي قبل أيام من الافتتاح الرسمي لحوالي ٣٠ معرض "أهلاً رمضان" في مختلف مناطق محافظة الجيزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف المعارض إلى توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين ومكافحة الغلاء.

بعد الافتتاح التجريبي، قام المحافظ بتفقد باكيات العارضين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع الغذائية المعروضة.

كما أكد على ضرورة استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، تلبي احتياجات المواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة لضمان الانضباط، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان جودة المنتجات خلال شهر رمضان.

حضر الافتتاح كل من: محمد مرعي، السكرتير العام المساعد بمحافظة الجيزة، المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والدكتور محمد فوزي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد خميس، رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة.

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