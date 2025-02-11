طلب إحاطة حول مخالفات جسيمة بممشى أهل مصر

كتب-عمرو صالح:

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي بشأن مخالفات شركة الإدارة الخاصة بممشى أهل مصر والمتعاقدة مع إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حيث أكد طلب الإحاطة وجود مخالفات للشركة وتتمثل في إهدار الممشى وتحصيل مبالغ مالية من مطاعم وكافتيريات ومراكب سياحية مستأجرة من شركة الإدارة، وكذلك مخالفة شركة الإدارة ببند توريد المبالغ المالية للشركة عقب التوريد من المحلات، خاصة أن شركة الإدارة لم تقم بتوريد المبالغ المالية لشركة والاحتفاظ لتلك المبالغ وتوريدها بعد فترة زمنية تتعدى السنة مما يعد مخالف لبنود التعاقد.

وأشار مقدم الطلب الإحاطة إلى أنه تم زيادة عدد المطاعم بالممشى مما يعد تحميلا على شبكة الصرف الصحي التي لا تستوعب عدد المحلات الزيادة حيث أن الشبكة عند تصميمها كانت على عدد معين فأصبح الآن العدد ٥٦ مطعم.

وتساءل راضي: رغم كل المخالفات لم تقم وزارة الإسكان بالطرح على المنصة الإلكترونية للوزارة ولم تلتزم بمبادئ الشفافية في التعاقدات حيث وقعت اتفاق جديد بالتعاقد لمدة ٩ سنوات جديدة للمرحلة الثانية رغم أن وزير الإسكان وهذا مثبت في مضبطة لجنة الإسكان، أكد أنه سوف يحيل الموضوع للنيابة العامة لكن لم يتم الإحالة للنيابة حتى تاريخه.

كما أكد النائب أن تصريحات الوزير غير صحيحة ولم يتم إحالة الموضوع للنيابة العامة كما ذكر وقال "موضوع الممشى تفوح منه رائحة كريهة".

وأضاف راضي هناك عائمه مركب سياحية بالممشي تقع تحت جسم محطه مترو انفاق تحت النيل وهذا خطر كبير لابد الايضاح من الهيئه القوميه للانفاق

من جانبه قال النائب طارق شكري وكيل اللجنة خلال ترأسها إجتماع اللجنة، عدم تفعيل التعاقد الجديد لمرحله اخري إلا بعد مراجعة مخالفات الشركة والقوائم المالية ومراجعة منظومة الصرف الصحي للممشي وتساءل رئيس لجنه الإسكان الى اليوم لماذا لم يتم اتخاذ مبداء الشفافيه كما ذكر النائب في التعاقدات الجديده للممشي اهل مصر

وأوصت اللجنه مراجعة منظومه الصرف الصحي للممشي أهل مصر، وهل الوضع الحالي للممشي يتحمل حجم الانشطة المقامة بالممشي و كذلك مراجعة وزارة الإسكان للتعاقدات الجديدة مع الشركة والادارة والمخالفات التي ارتكبتها ومراجعه تعاقدات المراحل. التاليه

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