خاص| أول تعليق من الشيخ محمدي بحيري على خطأ قرآن الفجر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علّق القارئ الشيخ محمدي بحيري عبدالفتاح، على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الاثنين، بشأن الخطأ الذي وقع فيه أثناء تلاوة قرآن الفجر اليوم الاثنين من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشيخ محمدي بحيري عبدالفتاح أخطأ في تشكيل كلمة "ضَرُهُ" بفتح الراء وليس ضمها، وكرر ذلك أكثر من مرة أثناء تلاوته قوله تعالى (يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) من سورة الحج.

وقال الشيخ محمدي بحيري في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن الخطأ في تشكيل الراء حدث سهوًا، ولم يؤثر على المعنى - على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه من الوارد حدوث أخطاء لأي قاريء خاصة لو كان على الهواء مباشرة.

وأشار إلى أننا كأشخاص لسنا معصومين من الخطأ، لافتًا إلى أنه تنبه إلى فتح الراء بدلا من ضمنا بعدما أبلغه بذلك مسئول التخطيط الديني الذي كان حاضرا شعائر صلاة الفجر اليوم الاثنين من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

يأتي ذلك بعد الجدل الذي أثير الثلاثاء الماضي، بعدما زعم أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من وقوع الشيخ عبدالفتاح الطاروطي في 30 خطئًا، أثناء تلاوته قرآن الجمعة قبل الماضي من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

وأصدرت نقابة القراء، بيانا الثلاثاء الماضي أعلنت فيه خلو تلاوة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي في قرآن الجمعة قبل الماضية من أي أخطاء.

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