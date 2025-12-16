إعلان

تخفيض 50% على رسوم تراخيص المحال العامة.. ومصدر: لتشجيع المواطنين

كتب : محمد نصار

11:21 ص 16/12/2025

الدكتورة منال عوض

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا وزرايًا بشأن تطبيق تخفيضات مؤقتة على رسوم تراخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن التخفيضات وصلت إلى 50% من قيمة رسوم التراخيص التي تم إقرارها وفقًا لقانون تنظيم أوضاع المحال العامة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع المواطنين من أصحاب المحال والانشطة المختلفة على توفيق أوضاعهم نفاذًا للقانون الجديد.

