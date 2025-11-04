أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، موافقة صندوق المناخ الأخضر بجلسته رقم 43 المنعقدة بمدينة إنتشون بكوريا الجنوبية، على تمويل برنامج صندوق نوفاستار الاستثماري الثالث، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار من الأسهم، للمساهمة في تعبئة التمويل للمشروعات الإفريقية المعنية بالمناخ في 5 دول على رأسها مصر.

وبحسب بيان صحفي، أضافت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، أن صندوق نوفاستار الاستثماري سيقوم بتوجيه 50 مليون دولار، من الأسهم إلى مصر للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية في 3 محاور رئيسية بقطاع الزراعة وهي: الخدمات التي تعزز القدرة على التكيف والمرونة، والتقنيات النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية في النمو الاقتصادي، والتقنيات المناخية المبتكرة لإدارة الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتلك في مراحل النمو التي تعمل على تعزيز مسار تنمية نظيف وشامل ومستدام في إفريقيا.

وأوضحت منال عوض، أن هذه المبادرة تركز على توسيع نطاق الحلول المناخية الميسورة التكلفة القادمة من أسواق أخرى، حيث تُعد مصر من بين أكثر الدول تعرضاً لتأثيرات التغير المناخي، مؤكدة أن توفير رأس المال للشركات العاملة في هذه التكنولوجيا يعد أمرًا ضروريًا لتوسيع استثماراتها في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.

جدير بالذكر، أن صندوق نوفاستار الاستثماري يسعى ومن خلال استثمارات ناجحة، إلى إرساء منظومة قوية للابتكار في مجال التكنولوجيا المناخية عبر إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعبئة رأس المال من القطاع الخاص لتحقيق كل من المرونة المناخية والعوائد المالية.