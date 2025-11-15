"الزراعة" تصدر 429 ترخيصًا لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني

كتب- محمد نصار:

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 429 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة وجهود القطاع خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الحالي.

وقال "سليمان"، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أنه تم خلال النصف الأول من الشهر الجاري، إصدار نحو 429 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 87 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تمت خلال الفترة ذاتها الموافقة على تسجيل 343 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 234 تسجيلة محلية، و109 تسجيلات مستوردة، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشيرًا إلى إصدار موافقتين فنيتين لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقًا لمعايير، واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح "سليمان:، أنه تم أيضًا تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 10 مصانع أعلاف بعدد 27 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

كما تم خلال النصف الأول من نوفمبر الإشراف على إعدام شحنة بكمية 3000 لتر إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة ومنع تداولها في السوق المحلي.

ولفت إلى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وقال إنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن تطبيقات التليفون الموبايل، فيما يخص الخدمات الحكومية، تيسيرًا وتبسيطًا لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونيًا في سهولة ويسر وفي أسرع وقت.

وشدد "سليمان"، على التنسيق مع الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك التوثق من طرح أعلاف بالسوق المحلى طبقًا للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأشار إلى أنه تم ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة من خلال عدة منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20-25%)، بالإضافة إلى المشاركة بفاعلية في القافلة التنموية الزراعية الشاملة لدعم المزارعين والمربين والتي تم تدشينها بمحافظة المنيا والمزمع تعميمها بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "معاك في الغيط.. معا نحصد الخير"، بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والإرشادات الزراعية للمزارعين والمربين مع تقديم ندوات إرشادية وزيارات ميدانية لمزارع إنتاج حيواني وداجني، بالإضافة إلى طرح كميات من بيض المائدة من خلال 3 منافذ تسويقية متحركة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد "سليمان، أنه تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الصحة الحيوانية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجرى متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.

