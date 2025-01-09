أسعار مناسبة للمواطنين.. الجيزة: معرض للسلع الأساسية والخضروات والفواكه بالطالبية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تنظيم معرض سلعي بشارع حسن محمد بحي الطالبية لتوفير السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، وفق بيان، اخميس، أن السوق الجديد سيساهم في توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق والمحال العامة ويخدم مواطني أحياء الطالبية الهرم.

وجه المهندس عادل النجار، رئيس حي الطالبية، بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل السوق وإزالة أية معوقات أمام العارضين؛ لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.





وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم تنظيم أسواق أخرى بعدد من القطاعات خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ودعا المحافظ، المواطنين من قاطني المناطق المجاورة من أحياء الهرم والعمرانية لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات بأسعار مخفضة.

شهد السوق متابعة وإشراف من حامد سلامة، رئيس حي الطالبية، حيث تم تنظيم وإقامة السوق وجلب العارضين من خلال حي الطالبية.