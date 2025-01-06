طلب إحاطة لتنمية المزارع السمكية ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى هيئة تنمية الثروة السمكية، بشأن حاجة المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط للتنمية والتكريك والتحويط على الأحواض.

وأكدت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط تحتاج إلى دعم علمي ودعم لتطوير نوعية الأسماك وزيادة أنواعها وحجمها من قِبل هيئة تنمية الثروة السمكية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تطوير وتنمية هذه المزارع السمكية طبقًا لأساليب الاستزراع السمكي الحديث، بالإضافة إلى ضرورة تطوير إمكانات هذه المزارع السمكية.

ودعت متى إلى تحويل طلب الإحاطة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب؛ بحيث تتم مناقشة الأمر لتصحيح الأوضاع وتحسينها، حيث يعتبر الاستزراع السمكي نوعًا من أنواع الأمن الغذائي المفضل في السواحل وغيرها من المحافظات.

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