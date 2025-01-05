رئيس زراعة الشيوخ يطالب بوضع خطة شاملة لاستغلال خامات التعدين والتوسع في تصنيع الفوسفات

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة بوضع خطة واضحة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية في مصر، مؤكدًا أهمية هذا القطاع كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، إلى جانب الزراعة والصناعة والسياحة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس طلبين مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكي بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية.

وأشار الجبلي إلى ضرورة التركيز على تنمية مناطق الصعيد التي تتميز بوجود الثروات المعدنية، داعيًا إلى التوسع في صناعات التعدين بتلك المناطق كجزء من خطة التنمية الشاملة.

وتطرق رئيس لجنة الزراعة إلى خام الفوسفات، منتقدًا غياب المزايدات في هذا القطاع منذ عام 2020 رغم أهميته الكبيرة. وأكد أن الفوسفات يشكل جزءًا أساسيًا في قطاعي الزراعة والاستثمار الزراعي، مشددًا على ضرورة تأمينه للحفاظ على الإنتاج الزراعي والصناعي.

ودعا الجبلي إلى وضع خطة واضحة لتصنيع الفوسفات محليًا بدلاً من تصديره خامًا، لتحقيق قيمة مضافة تعزز العائد الاقتصادي من هذه الثروة. كما اقترح وضع خطط مدروسة ومحددة لكل نوع من خامات التعدين، مع تحديد طرق الاستغلال الأمثل لها بأرقام ومستهدفات واضحة، لضمان رؤية شاملة ومتكاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

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