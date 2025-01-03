الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات الثنائية

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي يوري موسيفني، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوغندي، مشددين على أهمية تعزيز التعاون المشترك واستكشاف آفاق أرحب للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الدولتين الشقيقتين، وذلك في ضوء الدور المحوري للبلدين في القارة الافريقية، خاصةً في سياق تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي مساء اليوم الجمعة من نظيره الأوغندي، حيث بحث الرئيسان - كذلك - الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس السيسي، استعرض الجهود المصرية الداعمة للسودان الشقيق للخروج من أزمته، والدفع نحو وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية حماية الشعب السوداني من ويلات الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية، وهو ما ثمنه الرئيس الأوغندي.

كما تناول الاتصال الأوضاع في الصومال، حيث أعرب الرئيسان عن حرصهما على استقلال وسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مشددين على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالدور المحوري لبعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال في دعم الحكومة الصومالية.

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق - أيضاً - إلى مسألة استضافة أوغندا المرتقبة لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية، حيث أكد الرئيس السيسى الحاجة إلى ضرورة صياغة سياسات أفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلاً عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.

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