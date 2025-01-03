كامل الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية غداً

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة الصناعة، أنه سيتم استقبال هيئة التنمية الصناعية غداً السبت الموافق 4 يناير المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحاً.

وبحسب بيان، يأتى ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة القليوبية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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