أمسية شعرية تجمع أصواتًا مصرية وعربية في معرض القاهرة الكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة الشعر “بلازا 1” ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 أمسية شعرية متميزة، جمعت نخبة من الشعراء المصريين والعرب.

شارك في الأمسية كل من أحمد العجمي (البحرين)، أحمد الفلاحي (اليمن)، مراد القادري (المغرب)، سليم العابدلي (العراق)، إلى جانب أشرف البولاقي، أمجد ريان، شيرين العدوي، عزمي عبد الوهاب، عمرو الشيخ، كمال أبو النور، محمد أبو زيد، ويونس عبد السلام من مصر.

وتنوعت القراءات الشعرية بين التأملات الفلسفية والتجارب الوجدانية العميقة، بينما تناول بعض الشعراء قضايا اجتماعية وسياسية بأسلوب متجدد، مما خلق تفاعلًا قويًا بين الجمهور والنصوص المقدمة.

اتسمت الأمسية بتنوع الأساليب الشعرية، حيث لجأ بعض الشعراء إلى التقنيات الحداثية والتجريب اللغوي، بينما استلهم آخرون روح التراث الشعري بأسلوب معاصر، ما منح القراءات طابعًا إبداعيًا ثريًا جذب انتباه الحاضرين.

واختُتمت الأمسية بنقاش مفتوح حول دور الشعر في التعبير عن قضايا الإنسان المعاصر، وتأثير التكنولوجيا والتغيرات الاجتماعية على تطور التجربة الشعرية، ليؤكد الحدث أن الشعر لا يزال جسرًا حيويًا يربط بين الإبداع والواقع الإنساني.

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