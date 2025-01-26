التمريض: تصريحات "ترامب" مرفوضة.. وندعم جهود مصر لحماية الحقوق الفلسطينية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن رفضها الكامل لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها اليوم، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت النقابة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتعد تجاوزًا للقرارات الدولية التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، لافته إلى أن مثل هذه المحاولات تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تحمي حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة تقف دائمًا داعمة لمواقف القيادة السياسية المصرية، معربة عن تأييدها لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على الموقف المصري الثابت برفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية، لافته إلى أن مصر تواصل دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بما يتماشى مع القوانين الدولية.

وأشادت نقيب التمريض بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتمسكه بأرضه ورفضه أي محاولات للتهجير تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة دعم النقابة للموقف الرسمي المصري، الذي رفض منذ بداية العدوان مخططات التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين كوسيلة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود عن استعداد النقابة العامة للتمريض لتقديم كافة الخدمات التمريضية للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من دورها الإنساني والمهني، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تعصف به.

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