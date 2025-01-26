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الشركة المتحدة تعلن تعيين أحمد الطاهري مستشارًا لمجلس الإدارة

02:30 م الأحد 26 يناير 2025

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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القاهرة - مصراوي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، مستشارا لمجلس إدارة الشركة.

ووجه مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للكاتب الصحفي أحمد الطاهري على ما بذله من جهود كبيرة في تأسيس منظومة القنوات الإخبارية وما يتعلق بها، وذلك على مدى السنوات التي تولى فيها تلك المسئولية.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري مستشار مجلس إدارة المتحدة
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