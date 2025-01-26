الشركة المتحدة تعلن تعيين أحمد الطاهري مستشارًا لمجلس الإدارة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، مستشارا لمجلس إدارة الشركة.

ووجه مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للكاتب الصحفي أحمد الطاهري على ما بذله من جهود كبيرة في تأسيس منظومة القنوات الإخبارية وما يتعلق بها، وذلك على مدى السنوات التي تولى فيها تلك المسئولية.

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