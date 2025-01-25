ضعف الإقبال وغياب أطباء الرعاية.. ماذا وجد وزير الصحة في جولته المفاجئة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين؟

كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين، التابع لأمانة المراكز المتخصصة، وذلك في زيارة مفاجئة، حرصًا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بالاستماع لإحدى المترددات على المستشفى، موجهًا بسرعة صرف العلاج اللازم لطفلها بعد الكشف عليه، كما تفقد سير العمل بمعمل بالمستشفى، وتابع توافر جميع الكواشف، والمستلزمات المعملية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، واطلع على دفتر الحالات المترددة على المستشفى، كما اطلع على دفتر حضور الفرق الطبية في أقسام المستشفى المختلفة، موجهًا بتوحيد زي موظفي الاستقبال بمستشفيات أمانة المراكز المتخصصة.

وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير تفقد قسم الأشعة المقطعية، والذي يتراوح معدل التردد اليومي عليه ما بين 10-17 حالة، موجهًا في هذا الشأن بضرورة التسويق لخدمات قسم الأشعة المقطعية، كما تأكد الوزير من إجراء الصيانة الدورية اللازمة لأجهزة الأشعة في المواعيد المقررة.

كما حرص الوزير على تفقد العيادات الخارجية، والاطمئنان على سير العمل بها، وتحدث مع المرضى، حيث تلاحظ ضعف التردد بعيادة الأسنان، ووجود عدد من أطباء أسنان على قوة المستشفى تفوق حاجة العمل، حيث وجه بإرسال لجنة للتقييم وإعادة النظر في أعداد الأطباء بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأجهزة الخاصة بالعيادة.

وتفقد الوزير كذلك قسم الرعاية المركزة، ولاحظ عدم وجود أطباء بالرعاية المركزة، موجهًا بتوفير استشاريين رعاية مركزة بالمستشفى عن طريق التعاقد، كما تفقد قسم الإقامة الداخلي للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

اقرأ أيضًا:

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سياحي وداخلية وتضامن.. الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

أكبر خط ملاحي بالعالم.. فيديو يرصد محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة بعد اقتراب تشغيلها

ننشر ضوابط تحديد الحد الأقصى والأدنى للدعم النقدي