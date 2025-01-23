"الصحة" تعلن خطة التأمين الطبي لمعرض الكتاب: عيادات متنقلة وتوعية نفسية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي وخدماتها "المجانية" المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 24 يناير حتى 4 فبراير 2025، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتأمين الفعاليات والأنشطة الكبرى التي تُقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تشمل تمركز 3 سيارات إسعاف و2 سكوتر إسعافي لتقديم الدعم الطبي بمحيط المعرض وداخله، بالإضافة إلى سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يُشتبه في إصابتها بأمراض تنفسية معدية، وفقًا لخطة الإخلاء الطبي والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها. كما تم رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

وأشار عبدالغفار إلى أن خطة التأمين الطبي تتضمن وجود 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقًا طبية في تخصصات (الجراحة - الأسنان - الباطنة)، بالإضافة إلى خدمات قياس ضغط الدم والسكري ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي». وقد زُودت العيادات بأدوية طوارئ، مسكنات، ومستلزمات طبية ووقائية، مع نشر لافتات توعوية داخل المعرض، وعرض مقاطع فيديو توعوية قصيرة في قاعات المعرض.

وأضاف عبدالغفار أن خدمات الوزارة تشمل أيضًا نشر 4 فرق للتوعية والتواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، خاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، وخدمات مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان.

ونوه عبدالغفار إلى مشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بجناح خاص في قاعة رقم (2) c39. ويهدف الجناح إلى توعية المواطنين بالصحة النفسية، وتعزيز ثقافة التعافي من الاضطرابات النفسية وإعادة التأهيل، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات المجتمعية.

ويشمل الجناح وجود 4 فرق لاستقبال الجمهور والإجابة عن تساؤلاتهم حول الصحة النفسية والخدمات المقدمة من الأمانة، بالإضافة إلى خدمات الخط الساخن (16328) والمنصة الإلكترونية لتلقي الاستشارات والاستفسارات النفسية عبر الرابط: ‏هنا.

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