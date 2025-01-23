نشرة التوك شو| إبراهيم عيسى ينتقد قرارات التعليم.. ووالدة الشهيد عمر القاضي تكشف كواليس لقائها بالسيسي

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

إبراهيم عيسى: قرارات التعليم تسبب حالة من اللخبطة

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن كل فئات المجتمع المصري يتحدثون عن التعليم والقرارات التي تصدر من الحكومة

مشيرة خطاب: مجلس حقوق الإنسان يعمل على التوسع في الحوار الوطني بين النقابات

أكدت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعمل على التوسع في جلسات الحوار الوطني بين النقابات وجميع فئات المواطنين، لنشر الوعي ومناقشة القضايا المختلفة

"التموين" تكشف مهام اللجنة المكلفة بالإشراف على المساعدات المقدمة لغزة

كشف أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، تفاصيل مهام اللجنة التى تقوم بتخزين ونقل والإشراف على المساعدات المقدمة من الدول لأشقائنا فى غزة

أحمد موسى: ما حققته الدولة من أمن واستقرار يعكس قوة مؤسساتها

شاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، والتي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل طمأنة واضحة للمصريين رغم التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد مرارًا على استقرار وأمن مصر

والدة الشهيد عمر القاضي تكشف كواليس لقائها بالرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة

كشفت راندا محمود والدة الشهيد عمر القاضي، كواليس لقائها بالرئيس السيسي، وأعربت عن سعادتها من تكريم الرئيس السيسي لها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73.