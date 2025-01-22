أحمد موسى: ما حققته الدولة من أمن واستقرار يعكس قوة مؤسساتها

كتبت -داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، والتي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن الكلمة حملت رسائل طمأنة واضحة للمصريين رغم التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد مرارًا على استقرار وأمن مصر.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد، إن الرئيس السيسي شهد جانبًا من الاصطفاف السنوي لقوات الشرطة بمختلف أجهزتها، مشيرًا إلى تكرار الرئيس لعبارة "محدش يقدر يقرب من مصر" نحو عشر مرات، في إشارة إلى حرص القيادة السياسية على طمأنة الشعب وتعزيز ثقته في مؤسسات الدولة الأمنية.

وأوضح أن الاحتفالية تعكس قوة وتماسك الدولة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لهدم جهاز الشرطة واستهداف مقرات وزارة الداخلية خلال أحداث الفوضى في 2011، لكن رجال الشرطة تصدوا لهذه المحاولات وأحبطوا مخططات الجماعة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أجهزة وزارة الداخلية، مذكرًا بالأضرار التي لحقت بها خلال أحداث 2011، حيث تم حرق حوالي 4000 سيارة تابعة للوزارة، ما يمثل خسائر كبيرة من أموال الشعب.

وأكد على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الداخلي والتصدي لأي تهديدات تستهدف مصر، كما أشار إلى استقرار البلاد واستقبالها لنحو 9 ملايين شخص من دول أخرى بسبب مشكلات واضطرابات في بلدانهم، مؤكدًا أن مصر لم تعامل هؤلاء كلاجئين بل فتحت أبوابها لهم ومنحتهم الأمان والاستقرار دون شكوى.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما حققته الدولة من أمن واستقرار يعكس قوة مؤسساتها ووعي قيادتها بأهمية الحفاظ على الوطن في وجه كل التحديات.

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