إبراهيم عيسى: قرارات التعليم تسبب حالة من اللخبطة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن كل فئات المجتمع المصري يتحدثون عن التعليم والقرارات التي تصدر من الحكومة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن قرارات التعليم في مصر تسبب حالة من اللخبطة من أول الكلام على عودة الكتاتيب واحتساب مادة الدين جزء من المجموعة الكلي، موضحا أن هذه المواد ليست لها علاقة بالتكنولوجيا وغيرها من مواد العصر.

وعبر عن استغرابه من قرارات التعليم قائلا: "ما الذي تريده الحكومة وما الذي تعبث به ولما نشوف مسؤولي الثقافة والتعليم يزورون مؤسسة الأزهر أكثر من مؤسسة الدولة المدنية نتساءل هو الدستور اتغير؟".

وأوضح أن الحكومة لا تعترف بالخطأ حتى لو صغير، قائلا: "احنا أمام مشهد أننا في حاجة ماسة لتلمس الحقيقة ونواجه أنفسنا أن هناك سواء عن حسن أو سوء نية أو سوء تقدير فهم أن التعليم يقود المجتمع المصري إلى الخلف الان.

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