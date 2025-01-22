"التموين" تكشف مهام اللجنة المكلفة بالإشراف على المساعدات المقدمة لغزة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، تفاصيل مهام اللجنة التى تقوم بتخزين ونقل والإشراف على المساعدات المقدمة من الدول لأشقائنا فى غزة .

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين، تعمل بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات العالمية الخيرية، التي تستهدف دعم وتقديم المساعدات للدول المتأزمة.

وأوضح أنه منذ مطلع أكتوبر 2023، قامت اللجنة بالتنسيق مع مكتب هيئة الإغاثة بفلسطين ومصر، لتقديم مساعدات إغاثية، من خلال مستلزمات نظافة ومنتجات تساعد الأهالي في فصل الشتاء، موضحا أن اللجنة تلبي رغبات واحتياجات كل ما ينقص لدى الأهالي في غزة.

وتابع أنه منذ دخول فصل الشتاء، تم إدخال كميات ضخمة من المراتب والبطاطين والخيام لدعم وتهيئة المأوى للأهالي في غزة، لتمكينهم من مواجهة فصل الشتاء والأمطار.

وتابع : تم تقديم 5 آلاف خيمة والخيمة الواحدة تسع 16 فرد كأماكن بديلة لـ 288 ألف مواطن فلسطيني.

وأكمل: تم تقديم 15400 خيام كبير وآلاف البطاطين، ومشمعات البلاستيك للتحصن من الأمطار.

اقرأ أيضا:

خاص| أستاذة بهارفارد مشاركة بدراسة "صمام مجدي يعقوب" تتحدث لمصراوي: ستُحدث تحولًا جذرياً

حدث في 8 ساعات| السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة ووظائف بالعاصمة الإدارية للسائقين

طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة والصغرى تصل لـ12 بهذه المناطق

بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن تعريب مناهج الطب والصيدلة