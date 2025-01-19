الصحة تدعو الأطباء "المنقطعين والمستقيلين" للعودة للعمل

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن صدور خطاب رسمي موجه إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية والجهات التابعة للوزارة، يتضمن دعوة الأطباء المنقطعين عن العمل أو المستقيلين للعودة إلى العمل ضمن الفريق الطبي بالمستشفيات.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة طالبت مديريات الشؤون الصحية بالإعلان عن استقبال طلبات الأطباء المنقطعين أو المستقيلين من جميع التخصصات الراغبين في العودة إلى العمل ضمن الفرق الطبية بالمديريات خلال الأسبوع الجاري، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

تأتي هذه الخطوة في ظل نقص عدد الأطباء في العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، ورغبة الوزارة في سد هذا العجز، وفقًا للمصدر.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بحصر الطلبات المقدمة إلى مديريات الشؤون الصحية تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن عودتهم إلى العمل، بعد عرض الأمر على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.

ووفق آخر إحصاء أجرته نقابة الأطباء، بلغ عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر خلال عام 2022، لاستخراج شهادة "طبيب حر"، والتي تعني عدم ارتباط الطبيب بأي جهة حكومية، 4261 طبيبًا، بمعدل 12 طبيبًا يوميًا.

وأوضحت النقابة أن هذا العدد يُعد الأعلى خلال السنوات السبع الماضية؛ ففي عام 2016 كان العدد 1044 طبيبًا، وفي عام 2017 بلغ 2549 طبيبًا، وفي 2018 وصل إلى 2612 طبيبًا، وفي 2019 كان العدد 3507 أطباء، بينما بلغ في عام 2020 نحو 2968 طبيبًا، وفي عام 2021 ارتفع إلى 4127 طبيبًا وطبيبة.

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