لا تنخدعوا بالدفء.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وفرص سقوط أمطار بهذا الموعد

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كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من الانخداع بالدفء الذي يشعرون به خلال ساعات النهار، مؤكدة أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، أوضحت غانم أن درجات الحرارة العظمى خلال النهار تشهد ارتفاعًا طفيفًا عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الليل يصل إلى 11 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى وأقل من 10 درجات بالمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة السائدة خلال الأيام القليلة القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتدهور الأحوال الجوية.

وحذرت غانم السائقين من ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة خلال فترات الشبورة المائية، مؤكدة أنها تشكل خطورة أكبر من الأمطار.

كما توقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خلال الأيام القليلة القادمة، مع دخول منخفض جوي جديد إلى البلاد.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتجنب التعرض المباشر للرياح الباردة، كما دعت إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة في الأجواء الضبابية.

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