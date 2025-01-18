وزير التموين: المنظومة الحالية للدعم تعاني من بعض التشوهات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التموين، أبرزها ضبط الأسعار وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح وزير التموين، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع، مثل سعر الصرف وتذبذب أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير المشروعة مثل حبس البضائع. وأكد فاروق أن الوزارة تعمل بجد للحد من هذه العوامل والسيطرة على الأسواق.

وأكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي لفترات طويلة، حيث يبلغ مخزون السكر 13 شهرًا، والزيوت 6 أشهر، والقمح 4 أشهر. وأشار إلى أن هذه المخزونات تضمن توافر السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.

وعن ملف الدعم، كشف الوزير أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة تبلغ حاليًا 135 مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 235 مليار جنيه في الموازنة المقبلة. وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى زيادة أسعار السلع العالمية والتضخم.

وأشار فاروق إلى أن المنظومة الحالية للدعم تعاني من بعض التشوهات، حيث يتم إضافة أو حذف مستحقين بشكل عشوائي. ولذلك، تعمل الوزارة على تطوير هذه المنظومة لتصبح أكثر دقة وعدالة. وأكد أن المعايير الجديدة لتحديد المستحقين للدعم ستكون متحركة ومتغيرة، بحيث يتم إضافة المستحقين الجدد وحذف غير المستحقين بشكل دوري.

وختم الوزير على أن عام 2025 سيشهد تطورات كبيرة في منظومة الدعم، حيث سيتم ضم جميع المستحقين للدعم وإخراج غير المستحقين.

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