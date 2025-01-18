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انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة

09:18 م السبت 18 يناير 2025
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 7 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة مائية كثيفة في بورسعيد
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    شبورة مائية كثيفة
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كتب- عمرو صالح:

أضدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا من الشبورة المائية المتوقع غدًا ويوم الأحد وقد تكون كثيقة أحيانا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباحية الأولى مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشار البيان إلى توقعات باضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 60:40 كم/س وارتفاع الأمواج 3.5:2 متر.

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انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
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