منفذ جديد لبيع الخضروات والفواكه بسعر الجملة للمواطنين داخل سوق أكتوبر

"الري": مصر أصبحت مركزًا إفريقيًا للتدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ

كتب- محمد أبو بكر:

افتتحت محافظة الجيزة، منفذًا جديدًا لتوفير الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المنافذ السلعية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة الغلاء و تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى أن المنفذ والذي يعرض خدماته يوميًا بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر يلبي احتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين 15 إلى 20 % عن سعر الأسواق العامة.

وأضاف المحافظ، أنه روعي توفير المحاصيل الموسمية والتى تشهد إقبال من المواطنين بكميات تكفى الطلب المتزايد عليها.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس جهاز سوق الجملة، بضرورة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل بالسوق وتوافر المعروض من السلع بصورة مستمرة.

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