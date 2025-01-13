هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز يحميها من التقلبات المناخية الشديدة، خاصة موجات البرد القارص التي تشهدها العديد من دول العالم.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أوضحت غانم أن وجود البحر المتوسط والبحر الأحمر يعمل كحاجز طبيعي يمنع الكتل الهوائية القطبية الباردة من الوصول إلى مصر، مما يحافظ على اعتدال المناخ على مدار العام.

وأضافت غانم أن أغلب محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تتجاوز درجات الحرارة في الليل 4 درجات مئوية في معظم المناطق.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 23 درجة مئوية خلال النهار و12 درجة مئوية خلال الليل.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وأن هذه الحالة المستقرة من الطقس الدافئ من المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وحذرت غانم من نشاط الرياح المتوقع يوم الجمعة، والذي قد يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، واتباع إرشادات المرور للوقاية من الحوادث الناتجة عن الشبورة المائية.

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