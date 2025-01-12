معرض القاهرة للكتاب.. وزير الثقافة يطلق مبادرة المليون كتاب

كتب- محمد شاكر:

تصوير- أحمد مسعد:

انطلق مند قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إن القراءة هي البوابة التي تفتح أمام الإنسان بوابة المعرفة، مؤكدا أن وجود سلطنة عمان ضيف شرف المعرض، سوف يضيف للمعرض الكثير.

وأضاف هنو: يضم النشاط الثقافي أكثر من ٦٠٠ فعالية ثقافية، ونطلق منصة الكتب الإلكترونية لتوزيع الكتب مجانا، وكذلك إطلاق أول بودكاست بالمعرض.

وتابع: أنشأنا صالة جديدة لبيع الكتب المستعملة، وتشهد هذه الدورة نقلة نوعية، ويصل عدد الناشرين المشاركين إلى أكثر من ١٣٠٠ ناشر، كما نقدم محاور جديدة على رأسها الدبلوماسية الثقافية.

وخلال كلمته أطلق هنو مبادرة المليون كتاب، وهي مبادرة تنفذها الوزارة تهدف إلى بناء الإنسان المصري، ويشارك بها جميع القطاعات المعنية بالنشر في وزارة الثقافة، كما يشارك بها عددا من الوزارات وكذلك الأزهر والكنيسة ونقابة الصحفيين.

ويشهد المعرض إطلاق المرحلة الأولي منها لإثراء الواقع المصري وتعزيز المعرفة.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن "ضيفي شرف" المعرض لدورتي 2026 و2027، وهما دولتي قطر ورومانيا.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وخلال الدورة السابقة (55) زار المعرض حوالي 4،785،539 زائر.

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