"حماة الوطن" ينظم حفل جوائز الفائزين بمسابقة التميز التنظيمي واحتفالية المولد النبوي

كتب- نشأت علي:

نظَّمَ حزب حماة الوطن، حفلَ توزيع جوائز الفائزين بالموسم الأول من مسابقة التميز التنظيمي، والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، من داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي.

جاء ذلك بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء أحمد العوضي، والنائب الأول لرئيس الحزب اللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، الأمين العام المساعد.

وشارك في الحفل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وهاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية بحماة الوطن.

وحضر عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، وأمناء المحافظات والأمانات النوعية بحماة الوطن.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ، محمود الشحات أنور، مساعد أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، وبعدها تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة وفعاليات حماة الوطن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، الأمين العام المساعد، تفاصيل المسابقة والتي استهدفت تكريم عدد من الكوادر الحزبية عن الجهود التنظيمية في تقديم أفضل خدمات للمواطنين من خلال الفعاليات المختلفة.

وشهد الحفل قيام اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، بتكريم الفائزين بالمسابقة، وعددهم 225 مكرمًا، يمثلون 15 أمانة محافظة، 51 أمين مركز وحي، و15 وحدة حزبية، وعدد من الكوادر الحزبية المتميزة في الأمانات النوعية المختلفة.

وشهدت الفعالية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، نيابةً عن وزير الأوقاف، والدكتور أحمد ممدوح، نيابةً عن مفتي الديار المصرية، وحسن خليل، نيابةً عن وكالة مشيخة الأزهر الشريف.

وشارك في الحفل عدد من نجوم الرياضة والإعلاميين: الدكتور مصطفى عبده، كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، كابتن أحمد عيد عبد الملك، الإعلامي أبو المعاطي زكي، النائب والإعلامي، محمد شبانة، والإعلامية إنجي أنور.

ونقل الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، تحيات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لحزب حماة الوطن وقياداته، على تنظيم الاحتفالية.