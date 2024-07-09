تنفيذا لتكليفات "مدبولي".. تفاصيل حملات "حماية المستهلك" بعين شمس والمطرية

كتب-عمرو صالح:

شن جهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية جديدة في منطقتي عين شمس والمطرية، في نطاق محافظة القاهرة، على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وحلقات التداول، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم إعلان الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

وقال بيان للجهاز، اليوم الثلاثاء، إنه تم المرور على كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول وصولًا للمستهلك النهائي، ومراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وانخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

ونبهت الحملة على المنشآت المخالفة، بضرورة توفيق الأوضاع والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع والوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية، تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.