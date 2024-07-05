وزير الأوقاف يهدي نسخًا من كتاب الله لمرضى بمستشفى الدعاة - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أهدى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نسخ من كتاب الله عز وجل، لبعض مرضى مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، خلال متابعته العمل بها، بعد صلاة الجمعة.

وتفقد وزير الأوقاف، المستشفى في أولى جولاته التفقدية وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المرضى بالمستشفى، ضمن الاهتمام بالجانب الاجتماعي والرعاية الصحية للأئمة والدعاة وجميع العاملين بالأوقاف.

واستمع وزير الأوقاف إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مها عقل رئيس مجلس الإدارة عن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى لجميع منسوبي وزارة الأوقاف من الأئمة والعاملين بها وللمترددين عليها أيضًا من غير أبناء الوزارة.

وتفقد وزير الأوقاف، وحدات المستشفى، وزيارة عدد من المرضى، وأهداهم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، سائلًا الله (عز وجل) أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وفي ختام الزيارة وجه وزير الأوقاف الشكر لجميع العاملين بالمستشفى مطالبًا لهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الدعاة.