شديدة الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

غلق المحلات التجارية في الـ10 مساءً بفيصل وشارع العشرين - (صور)

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية وتسجل درجات الحراة العظم على القاهرة 37 درجة.

كما توقعت أن تشهد هذه الفترة شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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