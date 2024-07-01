متحدث الكهرباء موجهًا رسالة للمواطنين: "يجب علينا التكاتف لتخطي الأزمة الحالية"



كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور أيمن حمزة متحدث الكهرباء، تفاصيل قرار عودة العمل لتخفيف الأحمال بدءًا من اليوم لمدة ساعتين بدلًا من 3 ساعات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن استهلاك المواطنين تعدى 36.7 ألف ميجاوات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة سيساعد على قلة الاستهلاك.

وتابع: "مصر لديها شبكات للكهرباء على أعلى مستوى، كما أن وزارة الكهرباء جاهزة للتعامل مع أي أعطال خلال الفترة المقبلة"، منوهًا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الكهرباء المختلفة".

وأوضح، أن الكهرباء مهمة جدًا لكل بيت في مصر، حيث تختلف في كل مناحي الحياة، لذا يجب علينا التكاتف معًا لتخطي الأزمة الحالية.

وأضاف: "بدأت محطة الطاقة الشمسية كوم أمبو - أسوان بقدرة 200 ميجاوات عملية التشغيل التجارى وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية و على رأسها مشاريع الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42%".