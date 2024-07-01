نشرة التوك شو| المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. واحتفالات 30 يونيو

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، أمس الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي.

رئيس رابطة التجار يوضح دور الجمارك في ارتفاع أسعار السيارات

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك زيادة في أسعار السيارات بعض الشئ وهو وضع طبيعي، لأن هناك العديد من السيارات في الجمارك.

وأوضح أن الاستيراد التجاري والشخصي وذوي الاحتياجات الخاصة كان متوقف في الجمارك، وبعد مراجعة إدارة الجمارك كانت الردود بأن هناك تعديلات على النافذة وعدم القدرة على التسجيل على السيارات. للمزيد (اضغط هنا)

المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. التنمية المحلية تكشف التفاصيل والاستثناءات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أعلنت المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوي الجمهورية، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، بحضور عدد من الجهات والوزارات المسئولة. للمزيد (اضغط هنا)

أستاذ سموم يكشف أسباب حالات الاختناق داخل السيارات

قال الدكتور محمود لطفي، أستاذ السموم بطب عين شمس، إن حالات الاختناق في السيارات التي قد تؤدي للوفاة التي انتشرت الفترة الأخيرة ليس السبب بها تشغيل التكييف داخل السيارة كما يروج البعض. للمزيد (اضغط هنا)

عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الشعب بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، على فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأحد: "بقول للشعب المصري كل 30 يونيو وأنتم بخير، إحنا كنا نتعامل مع أغبى فصيل سياسي في التاريخ، والإخوان بكل غبائهم وغرورهم لم يهتموا بالشعب". للمزيد (اضغط هنا)

سمير فرج: القوات المسلحة صمام أمان للدولة المصرية -(فيديو)

كشف المفكر الإستراتيجي سمير فرج، أن ثورة 30 يونيو، غيرت كثيرًا في قدر الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه ما دام الجيش المصري قويًا ستظل بلادنا قويًا. للمزيد (اضغط هنا)