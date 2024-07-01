عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين

كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الشعب بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، على فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الأحد: "بقول للشعب المصري كل 30 يونيو وأنتم بخير، إحنا كنا نتعامل مع أغبى فصيل سياسي في التاريخ، والإخوان بكل غبائهم وغرورهم لم يهتموا بالشعب".

وأضاف أن جماعة الإخوان كانت على إدراك تام أن الشعب سيواجههم قبل 30 يونيو بنحو 6 أشهر، مرادفًا: "الإخوان لبسوا طرح، وغبائهم كان مستحكم، ولولا الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي كان هيبقى عندنا مذابح في البلد".

وتابع: " كافة جموع الشعب نزلوا قالوا كلمة كلمتهم كده خلاص ميرسي، ده تنظيم غبي، ولولا تدخل الرئيس السيسي كان زمانا لاجئين".