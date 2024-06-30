سمير فرج: القوات المسلحة صمام أمان للدولة المصرية -(فيديو)

كتب- داليا الظنيني:

كشف المفكر الإستراتيجي سمير فرج، أن ثورة 30 يونيو، غيرت كثيرًا في قدر الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه ما دام الجيش المصري قويًا ستظل بلادنا قويًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة صمام أمان للدولة المصرية والشعب المصري.

ولفت إلى أن النظام الإخواني عندما يمسك بلد فإنه يحاول السيطرة على مفاصلها، وقد استعانوا بقاسم سليماني الزعيم الإيراني الذي زار مصر مرتين بتأشيرة سياحية دون استقبال رسمي.

وشدد على أنه في حال استمرار الإخوان كان سيتم تفكيك الجيش واستبداله بالحرس الثوري وحينها يكون قسم الولاء للمرشد، مؤكدًا أن قاسم سليماني فشل في المهمة لأنه لم يجد ضباط إخوان في الجيش المصري، قائلا: "جيشنا نضيف منهم".