أستاذ سموم يكشف أسباب حالات الاختناق داخل السيارات

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمود لطفي، أستاذ السموم بطب عين شمس، إن حالات الاختناق في السيارات التي قد تؤدي للوفاة التي انتشرت الفترة الأخيرة ليس السبب بها تشغيل التكييف داخل السيارة كما يروج البعض.

وأشار "لطفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن هذه الحوادث سببها انتشار غاز أول أكسيد الكربون وليس تكييف السيارة، موضحًا أنه عند تشغيل السيارة في مكان مغلق مثل الجراج، أو مكان قليل التهوية ينتج هذا الغاز.

وأضاف أستاذ السموم، أنه عند انتشار هذا الغاز داخل السيارة لفترة تحدث حالات الاختناق.

يذكر أن فتاة مصرية توفيت بمحافظة المنوفية منذ أيام قليلة، اختناقًا بغاز أول أكسيد الكربون داخل سيارتها، بعدما لجأت إليها كملجأ من انقطاع الكهرباء الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وفقًا للتقارير، فقد حاولت الفتاة الفرار من حرارة الطقس وانقطاع الكهرباء المذاكرة داخل السيارة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، إلا أنها تعرضت للاختناق بغازات التكييف، حيث يطلق التكييف بعض الغازات الضارة مثل أول أكسيد الكربون، خاصةً عندما تكون السيارة مُغلقة.