تخفيض إنارة المحاور الرئيسية.. محافظ الجيزة يكشف خطة ترشيد استهلاك الكهرباء - 14 صورة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المتابعة المستمرة لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي يجرى تنفيذها حفاظًا على الطاقة.

وأوضح "راشد"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تشمل تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، ومراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، وفصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه "المحافظ"، رؤساء المراكز والأحياء، بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق، والحفاظ على سلامة المواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة، وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع.

اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية

غرفة السياحة: السماح بدخول حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج 2024 - تفاصيل

بقيمة 500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)