عباس شراقي: المسئولون بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح خارج المفاوضات

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تم إجراء ٤ مراحل لملء لسد النهضة بإجمالي ٤١مليار متر مكعب والمستهدف ٧٤مليار موضحا أن هناك مجموعة بوابات فى سد النهضة لتخزين المصروف.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر" ،المذاع على قناة" إم بي سي مصر، الأربعاء، أنه طالما لا توجد مفاوضات فهناك فرصة أمام إثيوبيا لتخزين كافة المياه المتبقية، منوها أن إثيوبيا قامت بتركيب ٢ توربين ويتبقى لها ١١ آخرين.

وأوضح أن أقصى حد لتخزين المياه فى السد الأثيوبي هو ٢٤مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن لولا وجود السد العالى لكنا أمام أزمة مائية حقيقية إضافة إلى أن السد العالي استطاع حماية المواطنين من خطر المياه ولكننا تكلفنا أموالا باهظة.

وتابع: سألت السفير الإثيوبى بالقاهرة هل هناك أو بوادر لعودة المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وقال لا توجد أى اتصالات.

واستطرد أن المسئولين بإثيوبيا أكدوا أن ملء سد النهضة أصبح أمرًا خارج المفاوضات لافتا إلى أن سنوات الملء فى سد النهضة هى الأصعب بالنسبة لمصر.

واختتم أن مصر أقامت محطات لمعالجة مياه الصرف وحددت مساحات زراعة الأرز لتعويض الفجوة فى المياه.

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