"التموين": حملات على المخابز للتأكد من الإنتاج وعمل المخابز بكامل حصتها

كتب- محمد سامي:

كشفت الادارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة، عن قيام مديري المديريات بالمحافظات بتسيير حملات يومية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة عمل المخابز يوميًا للتأكد من جودة الإنتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، وكشفوا عن توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج الخبز للمواطنين.

وأضاف مديري المديريات أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكافة الأنشطة التجارية والتموينية، وأسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد علي رفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع.

وكشف التقرير عن انتظام سير العمل كذلك في منافذ الصرف وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.

من جانبه أكد أحمد كما متحدث الوزراة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميًا مع مديري المديريات الحالة التموينية، وتوافر الخبز والسلع، ويتابع معهم تسيير الحملات يومياً لضبط الاسواق، والتأكد من عمل المخابز وانتاجها خبز مطابق للمواصفات.

واشار إلى أنه لم تصل أي شكوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.