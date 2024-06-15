أبرز المعلومات عن خطيب يوم عرفة 1445

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



يصعد الشيخ ماهر المعيقلي أحد أئمة المسجد الحرام، بعد قليل، إلى منبر مسجد نمرة، لإلقاء خطبة عرفات، بعد تكليفه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ ماهر المعيقلي خطيب يوم عرفة، على النحو التالي:

- تخرج في كلية المعلمين بالمدينة المنورة وعين مدرساً لمادة الرياضيات.

- انتقل ماهر المعيقلي إلى تعليم مكة المكرمة معلماً.

- عين ماهر المعيقلي، مرشداً طلابياً في مدرسة الأمير عبد المجيد.

- حصل على درجة الماجستير في الفقه.

- جامعة أم القرى عام ١٤٢٥هـ، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه بجامعة أم القرى عام ١٤٣٤هـ.

- عمل ماهر المعيقلي أستاذاً مساعداً بقسم الدراسات القضائي، بجامعة أم القرى.

- عين وكيلاً لكلية الدراسات القضائية والأنظمة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة أم القرى.

- كما عين إماماً وخطيباً في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة.

- كلف بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام بالمسجد النبوي رمضان ١٤٣٦هـ - ١٤٢٧هـ.

- عين إماماً رسمياً بالمسجد الحرام، رجب ١٤٢٨هـ وحتى الآن.

- عين خطيباً بالمسجد الحرام عام ١٤٣٦هـ.