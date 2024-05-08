العظمى بالقاهرة 36 .. "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال غدًا

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كتب- محمد أبو بكر:

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع فى درجات الحرارة غدًا على جميع الأنحاء.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة؛ نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة.

وأوضحت "الهيئة"، أنه يسود طقس غدًا، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى تأثر حالة الطقس غدًا، بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس غدًا، تشهد اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

وواصلت "الهيئة"، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا فى القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

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