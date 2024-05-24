إعلان

BBC

الطقس الآن.. "الأرصاد": الحرارة بالقاهرة الكبرى 30 درجة في الظل

02:46 م الجمعة 24 مايو 2024
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجة الحرارة الآن بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية".


وأكدت الهيئة في بيانها، الجمعة، أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 30 درجة في الظل.


ووجهت وزارة الصحة تحذيرا لبعض الفئات وطالبتهم بعدم الخروج من المنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت وزارة الصحة، أن ذلك يأتي حفاظًا على صحة هذه الفئات وهم "كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة".


ولفتت إلى أنه حال الحاجة الضرورية للخروج من المنزل يجب تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
500 جنيه.. موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة

إعلان

إعلان

الطقس الآن.. "الأرصاد": الحرارة بالقاهرة الكبرى 30 درجة في الظل
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يتراجع مع بداية التعاملات
رياح وانخفاض مؤقت.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة