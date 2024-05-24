أسعار تأشيرة الحج 2024.. تبدأ من 35 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن سعر تذكرة طيران وتأشيرة الحج 2024 لحجاج السياحة والبالغ عددهم نحو 23 ألف حاج.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن سعر تذكرة وتأشيرة الحج 2024 الاقتصادي تتراوح من 35 إلى 40 ألف جنيه، فيما تراوحت سعر تذكرة وتأشيرة الحج 2024 لبرنامج الـ5 نجوم تتراوح من 60 إلى 70 ألف جنيه.

وتابع: سعر تذكرة الطيران وتأشيرة الحج 2024 للحج المباشر 235 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد سعر تذكرة وتأشيرة الحج 2024 المدة بين موعد سفر الحجاج إلى الأراضي السعودية والعودة وموعد السفر، وغيرها من الأمور المُتعلقة بشركات الطيران ويتم على أساسها تحديد سعر التذكرة.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أسعار الحج 2024، كما يلي:

- أسعار الحج البري 2024:

- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعاً، 226 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكي 250 مترًا مربعًا، 230 ألف جنيه.

- سعر برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترا، 260 ألف جنيه برنامج الحج السياحي الاقتصادي "طيران"

ينقسم الحج السياحي الاقتصادي طيران إلى 3 فئات:

1- الحج 2024 - برنامج اقتصادي تحسين:

فئة الفنادق: 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 226 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 750 مترًا.

2- الحج 2024 - برنامج اقتصادي تحسين:

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا

3- الحج 2024 - برنامج موسم كامل بفنادق بمكة:

فئة الفنادق: فنادق 4 أو 5 نجوم

التكلفة: 260 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترًا

ثالثاً: برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ينقسم الحج السياحي 2024 فئة الـ5 نجوم إلى فئتَين أو مستويَين:

1- المستوى: صف أول مباشر على الحرم:

فئة الفنادق: 5 نجوم

التكلفة: 450 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترًا.

2- المستوى: صف ثانٍ:

فئة الفنادق: فنادق 5 نجوم

التكلفة: 230 ألف جنيه "دون حساب سعر تذكرة الطيران"

المسافة عن الحرم: الفنادق تبعد من 250 مترًا إلى 1250 مترًا.

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