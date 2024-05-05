عمرو أديب لـ التجار: يا تبيع النهاردة وتنزل السعر يا تقعد وتستنى لما ينزل لوحده

كتب- حسن مرسي:

دعا الإعلامي عمرو أديب، التجار لتخفيض الأسعار وضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، مساء السبت، إنه يتعين على التجار الاختيار بين تخفيض الأسعار اليوم أو الانتظار لحين انخفاضها بشكل طبيعي فيما بعد، محذرًا: "يا تبيع النهاردة وتنزل في السعر يا تقعد جنبها وتستني لما السعر ينزل لوحده".

وأضاف متحدثا عن وضع السوق والعرض والطلب: "من 3 أشهر كان الناس واقفة طوابير على البنوك عشان يشتروا حاجات دلوقت البنوك بتجري ورا الناس عشان يشتروا حاجات".

ووجه رسالة للتجار: "أرجوكم خفضوا الأسعار ولا تنتظروا حتى يتوقف السوق"، مؤكدا على أهمية تحديد الأسعار وفقا للسوق.