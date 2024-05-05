حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": أمطار ورياح مثيرة للرمال بهذه المناطق

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم السبت، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها فرص سقوط أمطار.

ويرصد "مصراوي"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الأحد 5 مايو 2024

توقعت "الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الأحد، تميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأفادت "الهيئة"، أن طقس اليوم الأحد، يشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

وذكرت أن أن الأحوال الجوية اليوم الأحد، تشهد، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس اليوم الأحد، تشهد نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

حالة الطقس الإثنين 6 مايو 2024

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الإثنين القادم 6 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس الإثنين القادم، يشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 7 مايو 2024 وحتى الجمعة 10 مايو 2024

أشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس من الثلاثاء 7 مايو 2024 وحتى الجمعة 10 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

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