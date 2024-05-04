سلالم كهربائية بالمداخل.. 26 صورة من داخل وخارج محطة مترو التوفيفية قبل افتتاحها

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كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل مجموعة من أحدث الصور الخاصة بمحطة مترو التوفيقية بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأظهرت الصور، مدى تقدم أعمال تنفيذ المحطة والتي انتهت بشكل كامل، فضلا عن إجراء اختبارات التشغيل التجريبي للقطارات بدون ركاب.

كما أظهرت الصور أيضًا، تمهيد وإعادة رصف الشوارع المحيطة بالمحطة من الخارج وذلك بعد انتهاء أعمال التنفيذ بالكامل.

وتأتي محطة التوفيقية ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C" والذي يتم تشغيله تجريبيًا بدون ركاب حاليًا.

ويبلغ طول هذا الجزء 7.1 كم، ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات: 3 محطات نفقية و2 علوية وهما محطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة.