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انخفاض الحرارة وفرص أمطار رعدية.. الأرصاد تعُلن طقس الساعات المقبلة

12:18 م الإثنين 17 يونيو 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم تتراجع بنحو 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرة والوجه البحري حار على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة، إن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 37 حتى 38 درجة حتى نهاية الأسبوع، والسواحل الشمالية 30 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 46 درجة.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء".

الطقس أمطار رعدية انخفاض الحرارة درجات الحرارة
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