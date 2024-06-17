أزمة في الحج للعام الثاني على التوالي.. مصدر يكشف التفاصيل ‏

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وقت نفرة الحجاج ‏من عرفة والتوجه إلى المزدلفة ومخيمات مني أخذ الحجاج أكثر من ‫8 ساعات حتى الوصول إلى منى ولم يتمكنوا من المبيت بمزدلفة.

وأضاف "البيه"، أنه حدثت مفاجأة بمشكلة فنية مع الشركة المتعاقدين معها والمسؤولة عن مخيمات مني "شركه رحلات ومنافع السعودية"، بسبب انقطاع المياه عن دورات المياه، وتعطل مكيفات الهواء؛ مما تسبب للحجاج في عدد من المشاكل الصحية والنفسية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تحدث للعام الثاني على التوالي.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم التواصل على الفور بين المسؤولين بغرفة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والمسؤولين بوزارة السياحة المصرية مع رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري سامية سامي رئيس.

وأشار إلى أن رئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، تابعت فورًا الموقف بكل احترافية وسرعة كبيرة، وأرسلت لجنة كبيرة من وزارة السياحة إلى مخيمات الطيران الاقتصادي، وتم التواصل مع المسؤولين السعوديين وحل المشاكل في أسرع وقت.

وتابع "البيه"، أنه يجري متابعة كل متطلبات الحجاج داخل مخيمهم؛ حتى يتم الاطمئنان على جميع الحجاج ويتم إكمال المناسك.

وطالب عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، من الجهات المختصة، التحقيق فيما حدث بمخيمات الطيران الاقتصادي وسوء الخدمة المقدمة والمخيم الذي لم يلق بحجاج السياحة.

‏وأكد "البيه"، أن غرفة واتحاد السياحة ووزارة السياحة والآثار، على تواصل دائم مع الحجاج المصريين، ويتم العمل على توفير كل سبل الراحة لهم؛ حتى يتم عودتهم إلى الوطن سالمين غانمين.

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